Спалах гепатиту А в Україні: що потрібно знати про небезпечну хворобу

В Україні виявили спалах гепатиту А у Вінницькій області. Випадки вірусу також зафіксували у Тернопільській, Франківській, Закарпатській та Дніпропетровській областях. Розповідаємо, що потрібно знати про небезпечну хворобу.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна.

Після перенесеного гепатиту А імунітет захищений від інших вірусних гепатитів.

Імунітет від гепатиту A можна отримати двома способами:

після вакцинації

після перенесеного захворювання.

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Гепатит переноситься фекально-оральним шляхом, тому інфікуватися може будь-хто.

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Профілактикою від хвороби є вибір якісних і свіжих продуктів, ретельне миття рук після відвідування громадських місць, вбиральні, перед їжею тощо, вживання чистої води та вакцинація.

Гепатит невиліковний

Гепатит А є виліковним, після того, як людина перехворіє, то отримує довічний імунітет.

Найпоширенішими "дзвіночками" є:

нудота

підвищена температура

слабкість

відсутність апетиту

діарея

блювота

неприємні відчуття в животі

потемніння сечі

жовтяниця (пожовтіння шкіри та білків очей)

Відсутність щеплення

Вакцинація від гепатиту А необхідна кожні 10 років. Водночас. якщо ви перехворіли гепатитом, то скоріш за все ваш організм уже виробив імунітет до цього захворювання.

Лікування народними методами

У Мережі можна знайти чимало спосіб лікування гепатитів. Утім, медики застерігають від такого способу.

"Не потрібно вдаватися до народних методів лікування вірусного гепатиту А, оскільки в більшості випадків людина не потребує ніякого медикаментозного лікування. Уражається перш за все печінка, тому використання народних методів лікування, які можуть метаболізуватися в печінці потенційно може призвести до погіршення загального стану людини", - йдеться у повідомленні.

Спалах гепатиту А: що відомо

На Вінниччині зафіксували спалах вірусного гепатиту А, в решті областей — поодинокі випадки, які не мають спільного епідеміологічного зв’язку.

У Дніпропетровській області зареєстровано вже 32 випадки захворюваності на вірусний гепатит А.

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