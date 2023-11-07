Спалах гепатиту А в Україні: що потрібно знати про небезпечну хворобу

Уже в 5 областях України зафіксовано спалах гепатиту А.
В Україні виявили спалах гепатиту А у Вінницькій області. Випадки вірусу також зафіксували у Тернопільській, Франківській, Закарпатській та Дніпропетровській областях. Розповідаємо, що потрібно знати про небезпечну хворобу.
Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна.
Після перенесеного гепатиту А імунітет захищений від інших вірусних гепатитів.
Імунітет від гепатиту A можна отримати двома способами:
- після вакцинації
- після перенесеного захворювання.
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Гепатит переноситься фекально-оральним шляхом, тому інфікуватися може будь-хто.
Профілактикою від хвороби є вибір якісних і свіжих продуктів, ретельне миття рук після відвідування громадських місць, вбиральні, перед їжею тощо, вживання чистої води та вакцинація.
Гепатит невиліковний
Гепатит А є виліковним, після того, як людина перехворіє, то отримує довічний імунітет.
Найпоширенішими "дзвіночками" є:
- нудота
- підвищена температура
- слабкість
- відсутність апетиту
- діарея
- блювота
- неприємні відчуття в животі
- потемніння сечі
- жовтяниця (пожовтіння шкіри та білків очей)
Відсутність щеплення
Вакцинація від гепатиту А необхідна кожні 10 років. Водночас. якщо ви перехворіли гепатитом, то скоріш за все ваш організм уже виробив імунітет до цього захворювання.
Лікування народними методами
У Мережі можна знайти чимало спосіб лікування гепатитів. Утім, медики застерігають від такого способу.
"Не потрібно вдаватися до народних методів лікування вірусного гепатиту А, оскільки в більшості випадків людина не потребує ніякого медикаментозного лікування. Уражається перш за все печінка, тому використання народних методів лікування, які можуть метаболізуватися в печінці потенційно може призвести до погіршення загального стану людини", - йдеться у повідомленні.
Спалах гепатиту А: що відомо
На Вінниччині зафіксували спалах вірусного гепатиту А, в решті областей — поодинокі випадки, які не мають спільного епідеміологічного зв’язку.
У Дніпропетровській області зареєстровано вже 32 випадки захворюваності на вірусний гепатит А.
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