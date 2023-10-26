Спалах гепатиту у Вінниці: Кузін розповів деталі та порадив, як уберегтися від вірусу

У Вінниці зафіксували спалах гепатиту А. Медики наразі не встановили джерело розповсюдження хвороби.

Про це в ефірі єдиного телемарафону повідомив головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

“Це дійсно спалах вірусного гепатиту А. Ми бачимо поступове зростання кількості хворих. Зараз проводиться медичне розслідування, опитуються всі, хто має симптоми та був госпіталізований. Наразі відвідування масових заходів чи вживання однакових продуктів - такі факти не встановлені. Досліджуються проби з навколишнього середовища та питної води”, - розповів Ігор Кузін.

Він також рекомендував громадянам пройти базову профілактику щодо гепатиту А, враховуючи, що цей тип вірусу здебільшого розповсюджується через питну воду або забруднені харчі. Сам же цей вірус швидко передається від однієї людини до іншої.

“Рекомендується для вживання використовувати бутильовану воду або, якщо використовується звичайна вода, то її кип’ятити. Будь-які продукти харчування перед приготуванням мають буди помиті”, - підкреслив санітарний лікар.

Які симптоми має гепатит А

Розлади стільця.

Пожовтіння склер.

Підвищення температури тіла.

За будь-яких порушень потрібно звертатися до свого сімейного лікаря.

Нагадаємо, що нині понад 20 людей у Вінниці перебувають у міській інфекційній лікарні, ще шестеро хворих – діти. Лікарі кажуть, що така кількість хворих у них вперше за останні 10 років, і прогнозують, що це ще не кінець.

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