Спалах коронавірусу в дитячому таборі Одеської області: недугу занесли ззовні

COVID діагностували в 14 дітей.
У таборі "Молода гвардія" в Одеській області знову виявили коронавірус у дітей: його занесли ззовні.
Про це розповіли у ТСН.Ранок 12 жовтня.
Крім того, працівники закладу не дотримувалися карантинних обмежень. Такі причини спалаху недуги назвали фахівці обласного центру контролю і профілактики захворювань.
"Обставини, що сприяли виникненню групового захворювання - це занесення інфекції до заклад, а також недотримання обмежувальних протиепідеміологічних заходів, які визначені нормативними директивними документами", - наголосив головний санлікар регіону Віталій Гончаров.
Небезпечний вірус підхопили 14 дітей, які відпочивали у загонах "Зоряний" та "Сонячний". Перші випадки COVID-19 зафіксували ще 27 вересня у підлітків нової зміни, які приїхали на відпочинок з Вінниччини. Сімох із них відправили на самоізоляцію до медичної частини табору. Решту хворих дітей забрали додому батьки на власному транспорті.
"На сьогоднішній день семеро діток під контролем. Спалах було виявлено одразу. Саме тому більше інфекції немає. Також більше діток хворих немає", - каже начальниця Департаменту охорони здоров'я Наталія Одарій.
Нагадаємо, попередній спалах вірусу штаму "Дельта" стався у таборі в серпні, коли там відпочивали понад тисячу дітей. За кілька днів тоді нарахували майже сотню хворих, а вісьмох дітей довелося навіть шпиталізувати.