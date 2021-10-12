Спалах коронавірусу в дитячому таборі Одеської області: недугу занесли ззовні

COVID діагностували в 14 дітей.

У таборі "Молода гвардія" в Одеській області знову виявили коронавірус у дітей: його занесли ззовні.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 12 жовтня.

Крім того, працівники закладу не дотримувалися карантинних обмежень. Такі причини спалаху недуги назвали фахівці обласного центру контролю і профілактики захворювань.

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"Обставини, що сприяли виникненню групового захворювання - це занесення інфекції до заклад, а також недотримання обмежувальних протиепідеміологічних заходів, які визначені нормативними директивними документами", - наголосив головний санлікар регіону Віталій Гончаров.

Небезпечний вірус підхопили 14 дітей, які відпочивали у загонах "Зоряний" та "Сонячний". Перші випадки COVID-19 зафіксували ще 27 вересня у підлітків нової зміни, які приїхали на відпочинок з Вінниччини. Сімох із них відправили на самоізоляцію до медичної частини табору. Решту хворих дітей забрали додому батьки на власному транспорті.

Новини України: фахівці назвали причини спалаху коронавірусу у дитячому таборі Одеси

"На сьогоднішній день семеро діток під контролем. Спалах було виявлено одразу. Саме тому більше інфекції немає. Також більше діток хворих немає", - каже начальниця Департаменту охорони здоров'я Наталія Одарій.

Нагадаємо, попередній спалах вірусу штаму "Дельта" стався у таборі в серпні, коли там відпочивали понад тисячу дітей. За кілька днів тоді нарахували майже сотню хворих, а вісьмох дітей довелося навіть шпиталізувати.

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