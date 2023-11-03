Спалах гепатиту А на Вінниччині: чи є загроза для інших регіонів

Регіон перебуває у стані надзвичайної ситуації, і це триватиме, поки фіксуватимуть нових хворих.

Кількість хворих на вірусний гепатит А на Вінниччині зросла до 268, у лікарні залишаються 92 пацієнти. Найбільша проблема цього спалаху – досі не знайдене джерело інфікування. Загалом гепатит А є класичною дитячою кишковою інфекцією, проте її розвиток на Вінниччині – нетиповий.

Чи є загроза для інших областей, розповіла кореспондентка ТСН Ірина Маркевич.

До останнього здається, що це застуда

Пацієнтка Світлана Панкова вже тиждень на лікарняному ліжку. Слабкість така, що жінка не може підвестись на ноги. Все починалося, як застуда: температура, головний біль, а тоді додалися ознаки отруєння.

"Я не могла вийти з дому, мені і чай, і їжа – все поверталося, тому я вирішала йти до лікаря", – розповіла жінка.

Аналіз показав – це гепатит. Світлана одна з двох сотень пацієнтів на Вінничині, у яких лабораторно підтверджений гепатит А.

На Вінничині оголошена надзвичайна ситуація, бо зафіксовані випадки – це лише вершина айсберга. У поле зору лікарів потрапляють пацієнти, яким потрібна допомога, решта переносять хворобу на ногах. Легкі форми можуть бути упущені і їх реально може бути набагато більше. Підступність гепатиту А полягає у тривалому інкубаційному періоді. Людина вже заразна, але ще не знає про те, що хвора. Так, від 7 до 40 днів особа може виділяти вірус у навколишнє середовище, але не знати про це.

І навіть коли гепатит А починає проявлятися симптомами, вони спочатку схожі на грип:

висока температура, слабкість, головний біль;

пізніше може приєднуватися діарея і нудота;

і лише згодом з'являється жовтяниця.

Інший пацієнт, якого звати Володимир, звернувся до лікаря лише коли пожовтіли очі. Спершу він думав, що це застуда, тоді грішив на гамбургер, що перехопив на вулиці, а коли пожовтів – не на жарт перелякався.

Лікарі акцентують: коли білки очей змінюють колір, це означає, що печінка не може впоратися зі своєю функцією. Зазвичай у пацієнтів збільшується печінка або змінює свою структуру.

У стаціонарі Вінниці лише один пацієнт перебуває у важкому стані, решта мають середній перебіг. Інфекціоніст Олександр Дуда каже, що гепатит А несе велику загрозу для людей старшого віку, які мають хронічні захворювання.

"Найбільше ми боїмося печінкової недостатності, яка безпосередньо пов'язана саме з гепатитом. Це говорить про те що вже раніше була уражена печінка, і її тканина не справляється з тим навантаженням, яке є", – зауважує він.

Головне – знайти джерело

Щоб приборкати спалах гепатиту А, у Вінниці потрібно знати джерело інфекції. Тоді спалах піде на спад. Поки усіх хворих об'єднує лише регіон проживання, більше ніяких зачіпок. Самі пацієнти не розуміють, де могли інфікуватися.

"Взагалі без поняття. Плюс я навіть не у Вінниці була, а в селі", – каже пацієнтка.

Дуже багато пацієнтів розповідали, що вони були дотичні до харчових продуктів із ринку.

Відомо, що гепатит А до людини потрапляє двома шляхами: через харчі або воду. Джерело інфекції досі не знайдено, хоча вже досліджено 30 проб води з центрального водогону та 50 проб води з різних водоматів по місту. Є кілька версій, де може локалізуватися інфекція – це та сама вода, овочі, м'ясо молоко з ринків і стихійних точок продажу. З огляду на тривалий інкубаційний період (від 7 до 40 днів), на жаль, встановити первинне джерело інфікування досить важко. Тобто перші зараження могли відбутися вже вкінці серпня, і лише на початку жовтня стали фіксувати хворих.

Поки епідеміологічне розслідування зайшло у глухий кут, у Вінниці почалися вже побутові зараження у родинах. Наразі є 12 сімейних випадків, коли батьки заразили дітей, хоча це класична дитяча кишкова інфекція. На Вінниччині з понад 260 пацієнтів тільки 36 дітей, і це абсолютно не типова картина для спалаху.

Вірус не передається від людини до людини, однак погано помитий посуд після хворого, не помиті руки, забруднені поверхні у квартирі – все це небезпека для членів родини, тому хворіють цілими сім'ями.

Гепатит А вже розповзається за межі Вінниці. Випадки зафіксовані у 5 найближчих містечках до обласного центру. Статистика захворювань свідчить, що джерело інфікування продовжує існувати.

Чи може спалах розповсюдитися по всій країні

Зараз ризик розповсюдження спалаху по всій країні є мінімальним. Однак до поодиноких випадків в інших областях тепер прикута неабияка увага. Лікарям Івано-Франківську довелося спростовувати спалах гепатиту, бо протягом жовтня тут підтверджені 12 випадків. Однак вони не мають спільного епідеміологічного зв'язку, відтак спалахом їх називати не можна. Також зафіксували 11 госпіталізованих на Закарпатті. Їх теж називають сезонними й не пов'язаними між собою.

Гепатит А є типовою кишковою інфекцією для України. Глобальних спалахів по всій території країни не було, та локальні фіксують під час повеней або аварій на водогонах. Наймасштабніший спалах гепатиту А стався 2003 року. Тоді через потрапляння каналізаційних стоків у водопровідну мережу у Суходольську, що на Луганщині, за місяць захворіло 700 людей. В місті оголошували надзвичайний стан.

Нині у Вінниці, щоб приборкати інфекцію, щогодини обробляють громадський транспорт, у школах запровадили карантин, а на ринках заборонили продавати домашні продукти. Також розгорнута вакцинація у групах ризику й щеплення медичного персоналу. Наразі фахівці стверджують, що 2000 доз для дорослих і 1000 для дітей – цілком достатньо. Але захиститися від інфекції може кожен дотримуючись елементарної гігієни: кип'ятити воду, мити овочі фрукти, які купуються, мити руки.

Раніше у МОЗ спростували фейк про запровадження карантину через гепатит А, який активно поширюють у соцмережах.

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