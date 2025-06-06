- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 147
- Час на прочитання
- 1 хв
Спалах кору в Україні: де ситуація найгостріша та як захиститися
Україна стикається зі спалахом кору: за 4 місяці — майже 700 випадків.
В Україні зростає захворюваність на кір. За перші чотири місяці 2025 року в Україні зареєстрували 684 випадки кору, і ситуація може погіршуватися.
Про це повідомив заступник генерального директора Центру громадського здоровʼя Олексій Даниленко в етері телемарафону.
Найбільше хворих — у Чернівецькій, Закарпатській, Івано-Франківській, Одеській та Вінницькій областях. Перші спалахи пов’язані з «завізними» випадками з Молдови, Румунії та Угорщини, де також зростає захворюваність.
Експерт наголосив, що нині ситуація з кором в Україні напружена, а тенденції свідчать про її можливе подальше ускладнення. Він також підкреслив: єдиним ефективним методом профілактики залишається вакцинація, яку роблять як дітям, так і дорослим.
Раніше ми писали, люблені ласощі виявилися справжнім порятунком від високого тиску.