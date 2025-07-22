Спалахи отруєнь у трьох областях: МОЗ заявляє про небезпеку, яка загрожує всім

Швидка допомога / © УНІАН

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У Запорізькій, Івано-Франківській та Львівській областях за останній тиждень виявили три спалахи гострих кишкових інфекцій. Серед постраждалих — 70 людей, зокрема 19 дітей.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Всі пацієнти отримали необхідну допомогу у лікарнях. Фахівці наголошують: влітку ризик інфекцій зростає, тож потрібно бути особливо уважними до свого здоров’я.

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Як передаються інфекції:

Гострі кишкові інфекції часто передаються через немиті руки, заражену їжу та воду, а також при купанні у забруднених водоймах. Особливо небезпечними є продукти тваринного походження без достатньої термічної обробки — м’ясо, яйця, непастеризоване молоко.

Також у зоні ризику — кондитерські вироби, молочні продукти, фрукти та овочі, які зберігалися в неналежних умовах.

Симптоми, які не можна ігнорувати:

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сухість у роті й горлі;

висока температура, діарея, блювота;

болі в животі;

зменшення сечовиділення або його відсутність.

У МОЗ наголошують на простих, але дієвих правилах профілактики:

завжди мийте руки перед їжею; не споживайте продукти з вичерпаним терміном придатності; ретельно мийте овочі, фрукти та зелень; термічно обробляйте м’ясо, рибу та яйця.

З дотриманням цих правил можна мінімізувати ризики зараження навіть у спеку.

Нагадаємо, молоко, м’ясо, риба, овочі та фрукти потенційно можуть бути джерелами харчових отруєнь.

Домашнє непастеризоване молоко та продукти, які зберігалися з порушенням правил, становлять значну загрозу для здоров’я. Вона радить ретельно мити фрукти та овочі, особливо ті, що вживаються сирими. Це пов’язано з тим, що бактерії швидко розмножуються за температури понад 10°C, що може призвести до утворення токсинів.

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