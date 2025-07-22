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Спалахи отруєнь у трьох областях: МОЗ заявляє про небезпеку, яка загрожує всім
В Україні за тиждень виявили три спалахи кишкових інфекцій — десятки людей, серед них діти, госпіталізовані.
У Запорізькій, Івано-Франківській та Львівській областях за останній тиждень виявили три спалахи гострих кишкових інфекцій. Серед постраждалих — 70 людей, зокрема 19 дітей.
Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.
Всі пацієнти отримали необхідну допомогу у лікарнях. Фахівці наголошують: влітку ризик інфекцій зростає, тож потрібно бути особливо уважними до свого здоров’я.
Як передаються інфекції:
Гострі кишкові інфекції часто передаються через немиті руки, заражену їжу та воду, а також при купанні у забруднених водоймах. Особливо небезпечними є продукти тваринного походження без достатньої термічної обробки — м’ясо, яйця, непастеризоване молоко.
Також у зоні ризику — кондитерські вироби, молочні продукти, фрукти та овочі, які зберігалися в неналежних умовах.
Симптоми, які не можна ігнорувати:
сухість у роті й горлі;
висока температура, діарея, блювота;
болі в животі;
зменшення сечовиділення або його відсутність.
У МОЗ наголошують на простих, але дієвих правилах профілактики:
завжди мийте руки перед їжею;
не споживайте продукти з вичерпаним терміном придатності;
ретельно мийте овочі, фрукти та зелень;
термічно обробляйте м’ясо, рибу та яйця.
З дотриманням цих правил можна мінімізувати ризики зараження навіть у спеку.
Нагадаємо, молоко, м’ясо, риба, овочі та фрукти потенційно можуть бути джерелами харчових отруєнь.
Домашнє непастеризоване молоко та продукти, які зберігалися з порушенням правил, становлять значну загрозу для здоров’я. Вона радить ретельно мити фрукти та овочі, особливо ті, що вживаються сирими. Це пов’язано з тим, що бактерії швидко розмножуються за температури понад 10°C, що може призвести до утворення токсинів.