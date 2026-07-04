Спалені АЗС, фура і комбайн: командир про нову смертоносну тактику ворога у тилу

Військовий розкрив моторошні деталі російського терору на межі двох областей

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Російські війська почали масштабне полювання на українську цивільну та військову логістику у тилових регіонах. Ворог використовує нову тактику: заносить FPV-дрони на великі відстані за допомогою безпілотників-носіїв («маток») і прицільно б’є по сільськогосподарській техніці, бензовозах, фурах та заправках.

Про смертоносну загрозу на межі Дніпропетровської та Запорізької областей попередив командир 422-го окремого полку безпілотних систем ЗСУ Микола Колесник.

«Те що бачив на власні очі. АЗС, спалена, Шахед або Гербера, але є інше послання. Декілька десятків метрів стоїть вдарена в лоб фура, вдарена FPV, повірте досвіду, саме FPV вдарена. АЗС наступна — спалена. Через декілька десятків метрів стоїть спалена цистерна. (Далі — Ред.) спалений комбайн», — розповів командир про побачене на узбіччі дороги на межі Дніпропетровської — Запорізької областей.

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За його словами, ворог вирішив зробити терор на основнимх логістичнимх шляхах: ворожі FPV заносять на великих БПЛА. Проблеми зі звʼязком, керуванням і відеосигналом, схоже, росіяни проблеми вирішили, додає військовий.

«Спалених АЗС стає більше, знову бʼють рухомі цілі. Впевнений протиотрута, хоча б для мінімізації ризиків, буде знайдена», — зазначив Микола Колесник.

Командир звернувся до військових та цивільних водіїв із жорстким закликом змінити звички та ліквідувати будь-які скупчення транспорту на трасах. Він закликав дивитися на ситуацію «очами того, хто шукає ціль».

Він закликає не збирати вантажівки, фури та паливозаправники на звичних «тирлах» біля придорожніх кафе та заправок, де водії традиційно зупиняються відпочити.

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«Я своїм наказом по полку, вже як півтора місяці заборонив зустрічі на АЗС, сніданки, обід, вечеря, різні пиріжки», — поділився досвідом командир.

Військовий вважає, що на АЗС у небезпечних прифронтових зонах уже зараз необхідно впроваджувати жорсткий регламент безпеки — умовні «світлофори»:

Зелений — швиденько заправилися і негайно поїхали геть;

Червоний (загроза) — миттєво роз’їжджатися у різні сторони якнайдалі від станції.

Нагадаємо, що Росія системно полює на українські заправки: лише за останні тижні у Харкові під ударом опинилися шість АЗС.

Минулої ночі у Сумах РФ повністю знищила дві автозаправні станції. Ввечері 4 липня РФ знову вдарила по автозаправній станції у Сумах. Трьох жінок госпіталізували.

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