Спали на вокзалі та у під'їздах: у Харкові знайшли двох неповнолітніх, які вважалися зниклими безвісти

Спали на вокзалі та у під'їздах: у Харкові знайшли двох неповнолітніх, які вважалися зниклими безвісти

Чому вони пішли з дому, наразі невідомо.

Поліцейські Харківської області розшукали двох підлітків із Херсонщини, які вийшли з дому та зникли безвісти. Жертвами злочину вони не стали.

Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції області.

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Так, двоє неповнолітніх мешканців Херсонщини з 7 листопада вважалися зниклими безвісти. Шукали їх за орієнтуванням у сусідніх областях. Проте перебувати вони могли у Харкові — там їх і знайшли.

“На розшук підлітків був залучений особовий склад територіальних підрозділів поліції Харківської області. Утікачів знайшли поліцейські Московського району міста Харкова на парковці торговельного центру по вулиці Академіка Павлова. Хлопці розповіли, що до Харкова вони приїхали 8 листопада з Херсона. Ночували на автовокзалі та по під’їздах. Гроші на їжу заробляли, миючі автомобілі на парковках біля торгівельних центрів”, — повідомили в Нацполіції області.

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