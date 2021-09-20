Спали на залізних ліжках в бараках: у Дніпропетровській області 60 осіб перебували в трудовому рабстві (фото)

Спали на залізних ліжках в бараках: у Дніпропетровській області 60 осіб перебували в трудовому рабстві (фото)

Банді, яка незаконно утримувала людей, загрожує до 15 років в'язниці.

У Дніпропетровській області правоохоронці звільнили з трудового рабства 60 осіб. Члени банди вербували людей в різних областях України, після чого змушували їх працювати на сільськогосподарських угіддях.

Про це розповіли в пресслужбі Нацполіції області.

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“Фермери мали у власності 500 га землі у Петриківському та Магдалинівському районах Дніпропетровської області. Для обробки полів та збору урожаю овочів вони пропонували робітникам пристойну платню. Натомість людей заселили у бараки й платили лише частину обіцяних коштів”, — розповіли в Нацполіції області.

В ході проведення спецоперації правоохоронці затримали трьох осіб віком від 40 до 64 років. Згодом у них вдома, в місцях їх роботи та їхніх авто провели обшуки. Копи вилучили і направили на експертизу зброю, патрони, паспорта працівників, банківські картки, гроші та три авто.

“Наразі в порядку ст. 208 КПК України затримано трьох осіб. Їм повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 149 (“Торгівля людьми”) КК України. Також відкрито кримінальне провадження за фактом зберігання боєприпасів без передбаченого законом дозволу за ч. 1 ст. 263 КК України. Вживаються заходи для встановлення місця перебування та затримання ще двох осіб, причетних до торгівлі людьми”, — додали в Нацполіції Дніпропетровської області.

Якщо в суді буде доведено їхню провину, за ґрати вони відправляться на термін до 15 років.

Нагадаємо, що у Запорізькій області правоохоронці затримали чоловіка, який підозрюється у вбивстві власного сина.

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