"Спали російське": рух спротиву оголосив флешмоб на окупованих територіях

Хто спалить більше російських "передвиборчих" агіток – той переміг.

Рух "Жовта стрічка" оголосив флешмоб на окупованих територіях України, який полягає у спаленні російської агітації. Назва флешмобу – "Спали російське".

Про це рух спротиву повідомив у Мережі.

"Новий флешмоб "Спали російське". Рух "Жовта стрічка" оголошує місячник спалення російської агітації на тимчасово окупованих територіях. Все, що треба зробити – спалити тонни російської макулатури! Хто спалить більше – той переміг", – йдеться в заяві руху спротиву.

Також читайте ЗСУ знищили вантажівку з передвиборчою агітацією та бюлетенями окупантів (відео)

Там зазначили, що для всіх, окрім самих росіян, очевидно, що заплановані ними "вибори" на тимчасово окупованих територіях України – фікція та фейк, які ніхто не визнає.

Учасники руху "Жовта стрічка" опублікували правила флешмобу.

"Інструкція проста: зривай та спалюй виборчу агітку, фотографуй результат чи процес та надсилай до чат-боту @zhovta_strichka_bot або координатору @yellowribbonua", – вказано у правилах.

Про результати та кількість спалених російських агіток учасники руху повідомлять 12 вересня.

Флешмоб "Спали російське" від руху "Жовта стрічка" / Фото: Телеграм-канал "Жовта стрічка"

Нагадаємо, партизани з руху "АТЕШ" підірвали в окупованій Новій Каховці штаб російської партії "Единая Россия". У штабі згоріла вся документація, яку окупанти завезли до "виборів", призначених на 8-10 вересня.

Читайте також: