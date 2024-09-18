Спалили танк і БТР: бійці Третьої штурмової показали відбиття атаки ворога (відео)

Воїни 3-ї штурмової вчасно помітили ворожу колону, яка рухалась у бік позицій ЗСУ. Підрозділи одразу уразили російські танк та БТР. Дуже швидко піхота армії РФ почала тікати назад.

Про це повідомила Третя окрема штурмова бригада.

Третя штурмова відбила атаку ворога, спаливши танк і БТР

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Як зауважують, ворожу колону, яка рухалась у бік позицій наших бійців, вчасно змалювали пілоти Третьої штурмової. Бригадні підрозділи одразу приєдналися до ліквідації.

З неба завдали моментального ураження в танк. БТР, який почав давати задню, швидко догнали. Ще до контрольних влучань, почала назад тікати російська піхота.

"Багатомільйонну техніку за короткий час розмотали наші безпілотники!", - зазначили у повідомленні.

Нагадаємо, станом на ранок 18 вересня 2024 року ЗСУ знищили 637 010 ​​​​​​солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1130 військових.

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