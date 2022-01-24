Спалили тіло, а останки втопили: у Кривому Розі суд виніс вирок названим батькам "дівчинки-дюймовочки" Аміни Менго

Суд визнав названих батьків Аміни Менго винними у знущанні над тілом.

У Кривому Розі суд нарешті виніс вирок у резонансній справі стосовно смерті 6-річної Аміни Менго. Її названих батьків суд визнав винними у знущанні з тіла померлої та введенні слідства в оману.

Юрію та Тетяні Кудрявцевим суд визначив покарання - 9 років обмеження волі.

Загадкове зникнення

Нагадаємо, що у Кривому Розі 3 червня 2017 року батьки зразкового будинку сімейного типу, де виховувалося п'ятеро названих дітей, Юрій та Тетяна Кудрявцева заявили про зникнення їхньої названої доньки 6-річної Аміни Менго, яка мала рідкісну хворобу і мала зріст 98 см. За словами Кудрявцевих, дівчинка зникла дорогою на залізничний вокзал, коли попросилася до туалету. До пошуку зниклої Аміни приєдналися понад 500 людей. Волонтери прочісали територію вокзалу і прилеглих територій, але дівчинку ніхто не бачив.

Пізніше за камерами спостереження вокзалу правоохоронці виявили, що дитини в авто не було і на камерах спостереження по місту, які зафіксували автомобіль, теж.

Як з'ясувалося пізніше, на час пошуків дівчинка вже була мертвою.

Тіло спалили, а останки втопили

Правоохоронцям вдалося встановити, що тіло дівчинки спалили названі батьки, а рештки тіла втопили у водоймі. У скоєному того ж дня, коли тривали пошуки дитини, зізнався Юрій Кудрявцев, його дружина Тетяна до останнього заперечувала.

Поліція встановила, що 6-річна Аміна Менго померла одразу після дня захисту дітей. Із доти взірцевого дитячого будинку сімейного типу названі батьки вивезли тіло Аміни аж до Миколаївської області, щоб там спалити подалі від людських очей. Усіх інших дітей заздалегідь відправили в гості до родичів. Потім спалене тільце привезли назад та скинули на дно озера. Воно за п'ять хвилин ходи від будинку, де Аміна жила із новою родиною. Спалені рештки втопили за допомогою шлакоблоку.

Експертиза ДНК показала, що останки тіла, яке правоохоронці дістали з водойми, належать зниклій Аміні.

Було встановлено співпадіння генотипів біологічної речовини з зубної щітки. Імовірність співпадіння – майже сто відсотків.

21 липня названим батькам було повідомлено про підозру у скоєнні злочину за 297 статтею Кримінального кодексу України (наруга над місцем поховання або над тілом померлого), та за статтями Кримінального кодексу 383 та 384 (завідомо неправдиве повідомлення про злочин.

Фото: Анна Севастьянова

На суді стала відома причина смерті дівчинки. За словами батьків, вона померла, прийнявши гормональний препарат. Прокуратура під час суду заявила, що справжню причину смерті дитини встановити неможливо.

Зразкова родина

У сім'ї Кудрявцевих виховувалися п'ятеро названих дітей. Їхній будинок сімейного типу вважався зразково-показовим у Кривому Розі. Аміну взяли до будинку разом із братиком Тимуром.

Рідна мати дітей виїхала в ОАЕ, де прийняла мусульманство і вийшла заміж. Повертатися в Україну вона не збирається. Дітьми деякий час опікувалася бабуся Елла Менго, але через проблеми з ногами погодилася віддати Аміну і Тимура у родину Кудрявцевих.

У зразковому дитячому будинку сімейного типу Кудрявцевих окрім названих дітей було троє власних. Поки тривав суд, Кудрявцеві продовжували опікуватися дітьми. Після їхнього засудження долю дітей вирішуватимуть компетентні органи.

(Автор відео: Анна Севастьянова)

У Кривому Розі суд виніс вирок у резонансній справі стосовно зникнення 6-річної Аміни Менго

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