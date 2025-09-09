ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
152
1 хв

Спаліть лавровий лист у три дати у вересні і побачите, як зміниться ваше життя

Лавровий лист вважають символом удачі, щастя та здійснення бажань.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Лавровий лист.

Лавровий лист. / © Pexels

Лавровий лист - це не просто спеція. Вважають, що він має ще й магічні властивості. Саме тому його часто використовують у різних ритуалах, які можуть притягнути удачу, покращити фінансову складову чи допоможуть позбутися проблем і негативу.

Про кілька ритуалів з лавровим листом розповів український мольфар Максим Гордєєв.

Вважається, щоб ритуал запрацював, то лавровий лист потрібно спалити. Втім, робити це будь-коли не можна, каже мольфар. Адже тоді ритуал навряд чи допоможе.

За словами Гордєєва, робити це потрібно у певні дні. Кожен відповідає розв'язанню окремої проблем. Так, у вересні залишилося три такі потужні дати.

Перша - 12 вересня. Спалення лаврового листа цього дня допоможе, якщо у вас є борги та кредити. Якщо метою є очищення карми роду, то палити листок слід 18 вересня. Якщо хочете притягнути у свій дім багатство та удвічі збільшити дохід, то робити це потрібно 27 вересня.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що лавровий лист потрібно покласти у чотири секретні точки. Тоді ця пряність стає символом перемоги над нестатками та магічним ключем до фінансового добробуту.

