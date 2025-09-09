- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 152
- Час на прочитання
- 1 хв
Спаліть лавровий лист у три дати у вересні і побачите, як зміниться ваше життя
Лавровий лист вважають символом удачі, щастя та здійснення бажань.
Лавровий лист - це не просто спеція. Вважають, що він має ще й магічні властивості. Саме тому його часто використовують у різних ритуалах, які можуть притягнути удачу, покращити фінансову складову чи допоможуть позбутися проблем і негативу.
Про кілька ритуалів з лавровим листом розповів український мольфар Максим Гордєєв.
Вважається, щоб ритуал запрацював, то лавровий лист потрібно спалити. Втім, робити це будь-коли не можна, каже мольфар. Адже тоді ритуал навряд чи допоможе.
За словами Гордєєва, робити це потрібно у певні дні. Кожен відповідає розв'язанню окремої проблем. Так, у вересні залишилося три такі потужні дати.
Перша - 12 вересня. Спалення лаврового листа цього дня допоможе, якщо у вас є борги та кредити. Якщо метою є очищення карми роду, то палити листок слід 18 вересня. Якщо хочете притягнути у свій дім багатство та удвічі збільшити дохід, то робити це потрібно 27 вересня.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що лавровий лист потрібно покласти у чотири секретні точки. Тоді ця пряність стає символом перемоги над нестатками та магічним ключем до фінансового добробуту.