"Спалився" на слові "паляниця": у Рівному затримали російського шпигуна з вибухівкою (фото)

"Спалився" на слові "паляниця": у Рівному затримали російського шпигуна з вибухівкою (фото)

Росіянин думав, що паляниця - це споруда з балок.

У Рівному патрульні затримали 42-річного російського шпигуна з вибуховою речовиною. Розпізнати ворожого агента правоохоронцям допомогло слово "паляниця".

Про це повідомили у персслужбі патрульної поліції Рівненської області.

"Патрульні передали СБУ чоловіка, який "спалився" на слові "паляниця". До поліції ще 22 березня надійшов виклик від небайдужого рівнянина про підозрілого чоловіка. Зі слів заявника, він рухався вулицею Словацького автомобілем Skoda Octavia із державними номерними знаками, зареєстрованими у Рівненській області. Авто було перевантажене", - йдеться у повідомленні.

42-річний уродженець Гомеля плутався в поясненнях, не міг пояснити чітко мети перебування в Рівному.

Facebook/Патрульна поліція Рівненської області

Під час перевірки інспектори виявили в нього підозрілі блокнот та записи, а також пакунок, замотаний скотчем із невідомою речовиною, ймовірно, вибуховою.

Facebook/Патрульна поліція Рівненської області

"Чоловік не міг вимовити слово "паляниця", на його думку, це слово означає споруду з балок. На місце патрульні викликали працівників СБУ, які надалі виявили в росіянина паспорт громадянина рф для виїзду за кордон, внутрішній паспорт рф, військовий квиток рф, документи, які підтверджують наявність нерухомості у рф та АР Крим, а також адміністративний протокол, складений на нього фсб рф", - розповіли у патрульній поліції.

Сьогодні, 12 квітня, працівники СБУ оголосили йому підозру у незаконному поводженні з вибуховими речовинами.

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