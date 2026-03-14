Спалили "Славяніна", вгатили по "Авангарду": спецпризначенці ГУР уразили два військових судна агресора

Удари ГУР по суднах РФ / © Головне управління розвідки Міністерства оборони України

У ніч проти 14 березня майстри Департаменту активних дій ГУР МО України завдали успішних ударів по двох військових суднах держави-агресорки Росії. Внаслідок операції виведено з ладу ворожий залізничний пором «Славянін» та пошкоджено судно «Авангард», які противник використовував для ведення злочинної війни проти України.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України у Facebook.

«Вказані судна були основними елементами так званої Керченської поромної переправи та відігравали одну з ключових ролей у морській воєнній логістиці агресора — йдеться, зокрема, про транспортування зброї, військової техніки, боєприпасів», — зазначили в ГУР.

У межах операції спецпризначенці воєнної розвідки спільно з іншими складовими Сил оборони України також завдали вогневого ураження по інфраструктурі порту «Кавказ» у Краснодарскому краї, який Росія експлуатує для ведення війни проти України.

«Збройна боротьба триває», — наголошує військова розвідка.

Нагадаємо, у Ростовській області Росії внаслідок атаки безпілотника було пошкоджено судно, є загиблі серед членів екіпажу.