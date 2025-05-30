Спалили живцем дитину: на Закарпатті судили матір та її співмешканця

У будинку загинув хлопчик / © Закарпатська обласна прокуратура

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На Закарпатті, у селі Серне, трагічно загинув 10-річний хлопчик. Дитина отримала 80% опіків поверхні тіла.

Про випадок повідомили у Закарпатській обласній прокуратурі.

«До правоохоронців надійшло повідомлення про госпіталізацію дитини із термічними опіками. Медики намагалися врятувати хлопчика, однак за кілька днів він помер у медзакладі», — йдеться у повідомленні.

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У суді прокуратура довела, що до інциденту причетна мати хлопчика та її співмешканець.

«Між ними та дитиною сталася суперечка, під час якої жінка облила сина легкозаймистою рідиною, а чоловік підпалив одяг на ньому. Дорослі не намагалися допомогти потерпілому, залишивши його у безпорадному стані», — йдеться у повідомленні відомства.

Крім того, обвинувачені намагались приховати свою причетність до того, що трапилося. Тому на початку переконували, що дитина випадково підпалила себе через необережне поводження з вогнем. У суді свою провину визнали лише частково.

Жінку та чоловіка засудили до 9 років ув’язнення.

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Нагадаємо, на Хмельниччині сталася пожежа у житловому будинку. Внаслідок неї загинув 13-річний хлопчик.