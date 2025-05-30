ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
267
Час на прочитання
1 хв

Спалили живцем дитину: на Закарпатті судили матір та її співмешканця

Під час судового засідання жінка та чоловік заперечували свою провину та намагалися вигадати власну версію загибелі 10-річного хлопчика.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
У будинку загинув хлопчик

У будинку загинув хлопчик / © Закарпатська обласна прокуратура

На Закарпатті, у селі Серне, трагічно загинув 10-річний хлопчик. Дитина отримала 80% опіків поверхні тіла.

Про випадок повідомили у Закарпатській обласній прокуратурі.

«До правоохоронців надійшло повідомлення про госпіталізацію дитини із термічними опіками. Медики намагалися врятувати хлопчика, однак за кілька днів він помер у медзакладі», — йдеться у повідомленні.

У суді прокуратура довела, що до інциденту причетна мати хлопчика та її співмешканець.

«Між ними та дитиною сталася суперечка, під час якої жінка облила сина легкозаймистою рідиною, а чоловік підпалив одяг на ньому. Дорослі не намагалися допомогти потерпілому, залишивши його у безпорадному стані», — йдеться у повідомленні відомства.

Крім того, обвинувачені намагались приховати свою причетність до того, що трапилося. Тому на початку переконували, що дитина випадково підпалила себе через необережне поводження з вогнем. У суді свою провину визнали лише частково.

Жінку та чоловіка засудили до 9 років ув’язнення.

Нагадаємо, на Хмельниччині сталася пожежа у житловому будинку. Внаслідок неї загинув 13-річний хлопчик.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie