Спалювали авто ЗСУ і готували підпали квартир: СБУ спіймала три групи зловмисників (фото)

Ворожі агенти були затримані за гарячими слідами у Києві, Дніпрі та Кривому Розі.

Служба безпеки України та Нацполіція затримали ще три групи агентів російських спецслужб, які здійснювали підпали військових авто у Дніпропетровській та Закарпатській областях.

Про це повідомили в СБУ.

Після затримання російських агентів в СБУ повідомили, що під прицілом ворога були службові авто та приватні помешкання українських військовослужбовців.

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Для скоєння підпалів росіяни дистанційно завербували українських молодиків, які шукали легких грошей у телеграм-каналах.

За вказівкою російських спецслужб зловмисники спершу розвідували локації потенційних цілей, а потім скоювали підпали та знімали їх на камери телефонів.

Так, у Києві було затримано двох місцевих мешканців, які організували серію підпалів авто працівників ТЦК у Закарпатській області.

Серед організаторів злочину – киянин, який раніше відбував покарання за наркоторгівлю. Саме він отримав замовлення від росіян на знищення військових авто на заході України. Разом із спільником фігурант справи залучив декількох мешканців Ужгорода та Мукачева, які безпосередньо мали підпалювати машини українських захисників.

Як зазначили в СБУ, наступною ціллю ворога були приватні помешкання військовослужбовців ЗСУ та їхніх сімей. Так, зловмисники планували облити легкозаймистою сумішшю та підпалити вхідні двері до квартири українського військового із Закарпаття. Їх було затримано за гарячими слідами.

Водночас у Дніпрі було затримано трьох жителів прифронтового регіону, які спалили п’ять авто ЗСУ на території обласного центру.

У Кривому Розі затримано двох поплічників ворога, які намагалися спалити мікроавтобус військових, якій бійці перегнали до міста з фронту після виконання бойових завдань.

Зазначається, що правоохоронці затримали всіх зловмисників за гарячими слідами та повідомили їм про підозри за двома статтями Кримінального кодексу України:

перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань;

умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу, вибуху чи іншим загальнонебезпечним способом.

Затримані перебувають під вартою. Їм загрожує до 10 років ув’язнення.

СБУ та поліція затримали паліїв авто ЗСУ / Фото: СБУ

СБУ та поліція затримали паліїв авто ЗСУ / Фото: СБУ

СБУ та поліція затримали паліїв авто ЗСУ / Фото: СБУ

Нагадаємо, раніше в Хмельницькій області було затримано ватажка банди, який працював на російську розвідку. Учасники банди підпалили два авто військкомату.

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