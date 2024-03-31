Спалювання трави та сухого листя: українцям загрожують штрафи до 100 тисяч гривень

Штрафи можуть збільшитися у разі, якщо пожежа переходить на великі території.

В Україні спалювання сухого листя та трави в умовах воєнного стану можуть бути додатково розцінені як диверсія. У деяких випадках штрафи за підпал листя можуть перевищити 100 тисяч гривень.

Про це розповіли у Київській міській державній адміністрації (КМДА).

"За порушення передбачено адміністративну відповідальність у вигляді штрафу. В умовах військового стану підпали також можуть трактуватися як диверсії", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що спалювання трави, листя, сміття та іншої рослинності карається штрафом у розмірі від 3060 до 6120 грн. Штраф для посадових осіб становить 15-21 тис. грн.

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Попри це, штрафи можуть збільшитися у разі, якщо пожежа переходить на великі території (поле, луг, пасовища) та території природно-заповідного фонду.

Штрафи у розмірі 90-150 тис.грн можуть виписати за знищення чи пошкодження лісових масивів, зелених посадок навколо населених пунктів, уздовж залізниці. Якщо під час пожежі загинули люди, можна отримати до 2-5 років позбавлення волі.

Наголосимо, спаоювати листя, траву та іншу рослинність заборонено, адже при активному горінн рослинних залишків разом із димом у повітря виділяється отруйна суміш. До її складу входять пил, оксиди азоту, чадний газ, важкі метали, бензпірен тощо.

Раніше ми писали, що на Полтавщині жінка, найімовірніше, згоріла, коли спалювала суху траву.

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