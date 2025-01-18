Спалює жир, бадьорить і знімає стрес: універсальна приправа для тих, хто на дієті

Для людини будь-які обмеження це стрес. Щоб під час дієти зменшити тривожність, дискомфорт та підвищити ефективність схуднення, варто їсти розмарин. Користь цієї приправи важко переоцінити.

До складу розмарину входять вітаміни А, В9, С, Е, РР. Також ця приправа багата на натрій, залізо, магній та кальцій. В ній містяться ефірна олія, лінолева, лауринова, розмаринова, урсулова, олеїнова кислоти, тіамін, валін, лізин, рибофлавін тощо.

Чим корисний розмарин

Дієта чи будь-яке обмеження в звичному режимі життя — це надзвичайний стрес для організму. Тому дієтологи часто спочатку вивчають психологічний стан людини, морально готують її до дієти, а вже потім формують раціон харчування. Необхідно не лише створити мотивацію, але й допомогти подолати можливі труднощі, які завжди з'являються в процесі схуднення.

З цією роллю чудово справляється приправа, яку можна знайти на кожній кухні. І йдеться про розмарин. Здається, що його хімічний склад був спеціально створений природою для дієти. Ця трава допомагає прискорити обмін речовин, що спалює зайві кілограми. А з іншого боку, саме розмарин є одним з найсильніших продуктів рослинного подходження, які позитивно впливають на роботу серцево-судинної системи.

За допомогою поліпшення мозкового кровообігу розмарин також стимулює розумову діяльність. З давніх-давен його використовували для боротьби зі стресом та нервовими розладами, оскільки приправа може підвищити життєвий тонус та наповнити організм новими силами.

Як правильно приготувати чай з розмарину

Під час схуднення рекомендовано пити чай з розмарину, який допоможе позбутися стресу і швидше зменшити зайві кілограми. Як заварювати розмарин? Все дуже просто: залийте 0,5 л окропу 1 чайну ложку листя приправи. Чай повинен настоюватися в термосі приблизно півгодини. Після цього його варто процідити і приймати тричі на день до їди по дві столові ложки. Зберігати чай з розмарину краще в холодильнику.

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