Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійна на СходіГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

"Спалюйте всім, чим можете": Зеленський закликав українців знищувати ворожу техніку

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
"Спалюйте всім, чим можете": Зеленський закликав українців знищувати ворожу техніку

Президент попрохав киян, щоб цю ніч вони протрималися.

Президент України Володимир Зеленський звернувся до громадян з проханням допомогати армії нищити окупантів.

 "Кожен, хто вже долучився до захисту країни, або може допомогти обороні - зупиняйте ворога всюди , де можете. Закривайте спеціальні знаки, які диверсанти залишають на дорогах, які диверсанти залишають на будівлях. Спалюйте ворожу техніку усім, чим ви можете! Якщо для загарбників навіть дитячі садочки - допустима ціль, ви не повинні залишити їм жодного шансу. Всі думки, всі молитви українців  - з нашими військовими. Віримо у них! Дбаємо про них! Захищаймо нашу державу! Ніч буде тяжкою. Дуже тяжкою..." - сказав президент.

Зазначимо:

Росія атакувала Україну: всі новини про військове вторгнення в режимі онлайн

Нагадаємо:

Наступна публікація