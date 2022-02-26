"Спалюйте всім, чим можете": Зеленський закликав українців знищувати ворожу техніку

Президент попрохав киян, щоб цю ніч вони протрималися.

Президент України Володимир Зеленський звернувся до громадян з проханням допомогати армії нищити окупантів.

"Кожен, хто вже долучився до захисту країни, або може допомогти обороні - зупиняйте ворога всюди , де можете. Закривайте спеціальні знаки, які диверсанти залишають на дорогах, які диверсанти залишають на будівлях. Спалюйте ворожу техніку усім, чим ви можете! Якщо для загарбників навіть дитячі садочки - допустима ціль, ви не повинні залишити їм жодного шансу. Всі думки, всі молитви українців - з нашими військовими. Віримо у них! Дбаємо про них! Захищаймо нашу державу! Ніч буде тяжкою. Дуже тяжкою..." - сказав президент.

Зазначимо:

За орієнтовними даними Міноборони України станом на 15:00 25 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

танки - до 80 одиниць;

бойові броньовані машини різних типів — 516;

літаки - 10;

гелікоптери — 7;

особового складу — 2800.

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