"Порятунок рядового Мурчика": у Одесі чоловік поліз діставати з дерева кота і епічно загуркотів на землю (відео)

Чоловік видерся на деревину аби зняти кота, який сидів і не міг злізти.

У Одесі стався курйозний випадок. Чоловік намагався врятувати кота, але не розрахував свої сили і гепнувся з висоти.

Відео невдалого порятунку виклали у соцмережі.

В Одесі на вулиці Старосінній хлопець влаштував спецоперацію з порятунку кота. На кадрах видно, як молодий чоловік, роздягнувся до пояса і, демонструючі свої фізичні дані, почав дряпатися на деревину, на якій сидів кіт.

Чоловік виліз на досить пристойну відстань від землі, в якусь мить не втримався і шубовснув вниз. Його друзі намагалися його упіймати, але в них не вийшло.

Користувачі Мережі геройство чоловіка оцінили:

Порятунок рядового Мурчика.

Могла бути мінус нога.

І кота не врятував, і сам ледве не скалічився.

Людина-павук на пенсії.

Це той випадок, коли бажання перевершило можливості.

Чому люди не літають, як птахи?

Заради справедливості треба підсумувати. Підготовка у героя ролика на рівні. Неправильно згрупувався на фінальному етапі. А так би на нього чекав успіх. Шкода застосував невдало. Сподіваюся, він серйозно не постраждав.

В Одесі чоловік поліз діставати з дерева кота і епічно загуркотів на землю

Нагадаємо, що у Херсонській області під час пожежі на сміттєзвалищі рятувальники знайшли двох зайченят. Тваринки забилися між сміттям у кущі, ховаючись від вогню.

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