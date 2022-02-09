Спав на підлозі і їв у сусідів: у Харкові мати знущалася з 12-річного сина

Хлопчика із сім'ї тимчасово вилучили та доправили до дитячої лікарні.
У Харкові хлопчик поневірявся по сусідах і просив у них їсти через те, що мати пиячила і часто була відсутня вдома.
Про це повідомляють "Харьковские известия".
У Харкові соцслужби перевірили одну з родин у Новобаварському районі. Вони шокувалися побаченим.
У житлі було холодно, брудно, всюди був безлад. У хлопчика не виявилося навіть ліжка. Він спав на матраці на підлозі. Харчів у будинку теж не було. З'ясувалося, що хлопчика підгодовувала сусідка, бо його мати постійно пиячила у знайомих і не дбала про сина.
Хлопчика із сім'ї тимчасово вилучили та доправили до дитячої лікарні для медичного обстеження.
Нагадаємо, що Херсонській області, в одному з сіл Ювілейної територіальної громади, ювенальні поліцейські та служба у справах дітей через злісний батьківський недогляд вилучили з родини 9-річного хлопчика.
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