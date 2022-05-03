Спеціалісти розроблять довідник для відбудови українських міст за сучасними стандартами – ОП

Спеціалісти розроблять довідник для відбудови українських міст за сучасними стандартами – ОП

В Україні розробляють довідник, який можна буде застосовувати при плануванні сучасних та комфортних громадських просторів в українських містах.

Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

До створення довідника, що дає загальне бачення, якими повинні бути сучасні та комфортні простори, долучились українські архітектори, планувальники, дослідники, дизайнери та інженери.

«У довіднику можна буде подивитись та проаналізувати дизайн-код типових міських кварталів та вулиць для швидкого та комплексного відновлення зруйнованих міст», - розповів Тимошенко.

За його словами, спеціалісти працюють над створенням каталогу типових елементів всіх вуличних зон: фасадів, входів та літніх майданчиків, пішоходів, озеленення, вуличних меблів, веломережі, громадського транспорту та автівок.

Також у довіднику будуть представлені найкращі приклади сучасних вулиць, які можна реалізувати в нових містах.

«В багатьох країнах та містах вже наявні подібні довідники. Наприклад американський довідник Global street design guide, в якому описують правила проєктування сучасних вулиць. Або довідник благоустрою Праги, в якому описують об’єкти в громадських просторах та правила їхнього розташування», - зазначив заступник керівника ОП.

Як раніше повідомив Тимошенко, для післявоєнного відновлення України по кожній області створюється спеціальний каталог інфраструктури. Ці дані будуть надаватись країнам-партнерам, які висловили готовність допомогти у відбудові українських населених пунктів.

#КирилоТимошенко #війна #відбудова #міста