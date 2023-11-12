Спеціально обирав час: на Житомирщині батько систематично ґвалтував рідну доньку

У Житомирській області жителя Звягельського району визнано винним у зґвалтуванні малолітньої дитини, а також сексуальному насильстві стосовно неї.

Про це повідомили у прокуратурі регіону.

"Чоловік протягом травня-липня 2022 року неодноразово вчиняв особливо тяжкі злочини стосовно рідної доньки. Для цього обирав час, коли вдома не було дружини і молодшої дитини. Він ґвалтував дівчинку і вчиняв стосовно неї сексуальне насильство. Залякував доньку та погрожував побиттям, застерігаючи, аби нікому про скоєне не розповідала", - розповіли деталі у відомстві.

Дівчинка втекла з дому, тільки тоді стало відомо, що трапилося.

Свою провину у суді батько визнав лише частково. Після затримання і до вироку суду він перебував під вартою. Вирок суду – 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, житель Коростишева упродовж декількох років ґвалтував та розбещував двох малолітніх сестричок – своїх похресниць.

А у Дніпрі судитимуть чоловіка, який забив до смерті співмешканку та неодноразово ґвалтував трьох її синів.

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