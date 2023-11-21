Спецоперація "Майдан-3": Зеленський розповів, як і коли Росія хоче усунути його від влади

За словами Зеленського, від початку повномасштабної війни він пережив 5-6 замахів на життя.

Російські спецслужби працюють над операцією "Майдан-3", яка покликана усунути від влади президента України Володимира Зеленського.

Про це глава держави сказав в інтерв'ю The Sun.

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За його словами, термін операції - кінець 2023 року. Для цього Росія має різні інструменти.

"Можливо, справа не у вбивстві. Я маю на увазі, що вона змінюється. Вони будуть використовувати будь-які інструменти, які у них є. Така ідея: до кінця року. Вони навіть дали назву операції. Але, бачите, ми можемо із цим жити", - заявив Зеленський.

Він додав, що від початку повномасштабного вторгнення Росії пережив 5-6 замахів на життя.

Нагадаємо, у цьому ж інтерв'ю Зеленський назвав дві країни, які можуть змусити Путіна вивести війська із України.

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