Удари по Виборзькій нафтобазі в РФ: стало відомо, хто і чим атакував об'єкти

Мешканці Виборга в соцмережах писали про потужний вибух в місті близько 02:50.

Вночі 19 травня Виборзька нафтобаза в Ленінградській області РФ зазнала атаки. Спецоперацію провело Головне управління розвідки нашої держави.

Про це з посиланням на ГУР, пише “Українська правда”.

Як стало відомо, нафтобазу було уражено за допомогою трьох вибухових пристроїв. Ударів зазнали резервуари з паливом. Вони використовувалися окупантами для військових завдань. В результаті операції їх було знищено.

Водночас мешканці Виборга в соцмережах писали про потужний вибух в місті близько 02:50. Після вибуху на нафтобазі почалася потужна пожежа.

“Декарбонізація путінської диктатури триватиме й надалі, послідовно і методично, поки Росія використовує нафтогазову галузь у воєнних цілях або не забереться з України. Ціна російської агресії для кремля постійно зростатиме і вже зараз відображається на їхній здатності забезпечувати пальним навіть внутрішній ринок. Далі буде”, - розповіли в ГУР.

Нагадаємо, що раніше жителі Новоросійська, що у Краснодарському краї РФ, повідомляють про вибухи.

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