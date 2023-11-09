Спецпідрозділ СБУ "Білий вовк" встановив рекорд зі знищення цілей: які втрати ворога

Наші захисники влаштовують "гарячий" прийом кожному загарбнику, який прийшов на українську землю.

Так, спеціальний підрозділ ЦСО "А" СБУ "Білий вовк" знищив 20 ворожих цілей за ніч. Це новий рекорд.

Про це повідомила Служба безпеки України.

"Наші спецпризначенці влаштували справжнє пекло російським окупантам. І розсіяли темряву вогнем спаленої ворожої техніки", – акцентували у відомстві.

Спецпідрозділ СБУ "Білий вовк" встановив рекорд у знищенні цілей за ніч

Яких втрат зазнала армія РФ

За даними Служби, російські війська не дорахувалися:

8 танків;

3 САУ "Мста-С";

3 гаубиці "Д-30";

1 ББМ;

5 укріплень із щонайменше 17 російськими піхотинцями.

Нагадаємо, спецпризначенці ЦСО "А" Служби безпеки України протягом минулого тижня знищили 19 російських танків. А 145 окупантів вирушили на "концерт Кобзона".

Читайте також: