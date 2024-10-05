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Спецпризначенці СБУ потужно відпрацювали по ворогові: скільки техніки знищено

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Спецпризначенці СБУ потужно відпрацювали по ворогові: скільки техніки знищено

Знищена техніка РФ / Ілюстративне фото

Українські бійці продовжують завдавати втрат ворогові.

Так, спецпризначенці СБУ влаштували ворогу справжню "дорогу гніву". За минулий тиждень вони знищили ворожі техніку, склали та особовий склад.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Спецпризначенці СБУ за тиждень знищили 61 одиницю техніки армії РФ

Спецпризначенці СБУ за тиждень знищили 61 одиницю техніки армії РФ

За минулий тиждень воїни "відмінусували": 

  • 10 танків
  • 33 ББМ
  • 18 артсистем і РСЗВ
  • 4 системи ППО та одну систему РЕБ/РЕР
  • 219 одиниць автотранспорту
  • 25 БпЛА та 22 антени зв’язку
  • 148 ворожих фортифікаційних споруд і вогневих позицій
  • 2 склади з боєприпасами

Також було знищено 176 окупантів.

Нагадаємо, ЗСУ показали ліквідацію ворожого танка дроном з термітною сумішшю. Це перший такий прецедент.

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