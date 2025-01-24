Спецпризначенці ЗСУ отримають новий маскувальний костюм: які його переваги (фото)

Під час його створення було враховано зауваження та побажання військовослужбовців.

Для виконання бойових завдань підрозділи спеціального призначення ЗСУ отримають новий зимовий маскувальний костюм. Нова модель “Тип С” оснащена вдосконаленими елементами маскування та конструктивними рішеннями, які дозволяють виконувати костюму додаткову функцію маскування.

Про це повідомили в Міноборони.

“Вільна конструкція костюма забезпечує максимальну свободу рухів, приховує контури людини та дозволяє використовувати його як верхній одяг”, - йдеться у повідомленні.

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Під час розробки нового маскувального костюма було враховано зауваження та побажання військовослужбовців.

2024 року Міноборони розробило та затвердило 28 технічних специфікацій речей військових. Серед них — полегшений бронежилет або адаптивний одяг для поранених.

Нагадаємо, Міністерство оборони України затвердило нові стандарти підготовки з домедичної допомоги для покращення компетентності військових.

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