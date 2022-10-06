Спецпроєкт «Другий шанс» на «Голосі країни-12» повертається на YouTube: вийшов новий випуск, який глядачі мали побачити 24 лютого

Сьогодні, 6 жовтня, на ютуб-каналі «Голосу країни» вийшов новий випуск digital-версії спецпроєкту «Другий шанс». Глядачі побачили п’яту серію відбору, яка мала вийти 24 лютого – у день, коли росія почала повномасштабне вторгнення на територію України.

«Цей випуск мав вийти 24 лютого, але саме в цей день життя мільйонів українців перевернулося і змінилося. Зараз завдяки нашим ЗСУ ми маємо змогу продовжити проєкт. Адже дух наших українських талантів не зламати, і ніяка сила не зможе зупинити їхнє бажання йти до своєї мрії – співати для мільйонів українців та нести промінь світла в цей надзвичайно важкий час», – розповідає народний тренер та меценат Андрій Мацола.

Вперше в історії української адаптації «Голосу країни» учасники отримують ще одну можливість поборотись у проєкті за здійснення своєї мрії. Тренери команди «Другого шансу» – народний тренер та меценат Андрій Мацола та артистка Олександра Заріцька, вона ж KAZKA, дають шанс продовжити участь у «Голосі країни» тим українським талантам, до яких не повернулись тренери на головній сцені, або тим, які припинять боротьбу на наступних етапах шоу.

Команда "Другого Шансу" архівне фото, знято до 24.02.2022

У кожному епізоді «сліпих прослуховувань» тренери «Другого шансу» зможуть врятувати від вильоту двох учасників, натиснувши свою червону кнопку після виступу вокаліста на сцені. У команді «Другого шансу» боротьба за місця триває безперервно, адже у кожному випуску digital-версії спецпроєкту може залишитися тільки два учасники. У фіналі найсильніші учасники цієї команди боротимуться за перемогу в «Голосі країни» на рівні з учасниками команд інших тренерів.

До повномасштабного вторгнення росії на територію України глядачі змогли побачити чотири серії digital-випусків. Нагадаємо, що за результатами попередніх випусків у команді «Другого Шансу» є гурт Spiv Brativ та Ліза Овраменко. У п’ятому випуску до них приєднались Андрій Григорський та Катерина Офліян.

Тренери "Другого Шансу" з учасниками архівне фото, знято до 24.02.2022

Учасники команди «Другий шанс» продовжують тримати оборону на музичному та інформаційному фронті. Гурт Spiv Brativ з перших днів повномасштабного вторгнення активно створює авторські пісні на актуальні події в Україні. У їхньому музичному арсеналі вже є треки, які отримали мільйони прослуховувань: «Повітряна тривога у Криму», «Контрнаступ», «Антонівський міст» та легендарна «Масква», яка вже має майже 4 млн переглядів на YouTube.

Spiv Brativ на концерті "Все буде Україна"

«Ми ніколи не були осторонь усіх важливих змін у нашій країні: співали на Майдані під час Революції Гідності, а також їздили на фронт, щоб підтримати українських захисників. Наша допомога та зброя – це наша музика. Ми віримо в ЗСУ, віримо в наших людей та перемогу», - зазначили хлопці.

Окрім того, гурт виступає для наших захисників та волонтерів, а влітку долучився до серії благодійних концертів для ЗСУ під назвою «Все буде Україна», які відбулись за ініціативи народного тренера Андрія Мацоли у прифронтових зонах сходу та півдня України. У концертні зали виконавці перетворювала бомбосховище, актові зали військових частин та навіть галявини просто неба, виконуючи для наших захисників українські та світові хіти, а також власні пісні.

Spiv Brativ на концерті "Все буде Україна"

Наймолодша учасниця «Голосу країни-12», 16-річна Єлизавета Овраменко також не залишається осторонь музичного та волонтерського фронту. Єлизавета – молода авторка пісень, яка виставляє композиції на продаж, а всі зароблені кошти відправляє на підтримку ЗСУ. Також разом з мамою учасниця волонтерить та збирає необхідні речі для батальйону батька, який служить в ЗСУ. Окрім того, Ліза зуміла організувати автомобіль для свого батька на фронт. Вона звернулася за допомогою до свого тренера на «Голосі країни» Андрія Мацоли, який придбав та передав машину батьку Лізи.

Нагадаємо, що у кожному випуску digital-версії спецпроєкту учасники «Другого шансу» борються за можливість залишитись в команді, проте далі пройшли тільки двоє. Який вибір зробили Андрій Мацола та Олександра Заріцька – дивіться вже зараз у новому випуску digital-версії спецпроєкту «Другий шанс» на YouTube.

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