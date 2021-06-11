Спецпроєкт "Секрет ферми": як почати розводити страусів і у скільки обійдеться ведення небезпечного бізнесу

До страусів краще не наближатися, але якщо поважати їхню територію, то страусина ферма може стати вашим рогом достатку.

Страуси не літають, але бізнес на них цілком здатен злетіти. 15 таких птахів стали годувальниками для родини з Прикарпаття. Кореспондент ТСН попрацював на страусиній фермі в селі Ловаги на Прикарпатті й дізнався, скільки можна заробляти в такому бізнесі.

Ще один "секрет ферми" - у сюжеті ТСН.19:30.

Родина Швеців — сміливці, що впустили у своє життя найбільших птахів світу. Ця ідея належить пані Оксани. Вона єдина на фермі, хто знає по імені кожного з 15 страусів. Для її сина Сергія цей бізнес став ще й реабілітацією після бойових дій на Донбасі.

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"Коли він (Сергій. - Ред.) прийшов з фронту, він мав капітальну реабілітацію. Це йому пішло на користь. Він просто відпочив тут", - каже пані Оксана.

Для того, аби прогодувати 15 таких страусів на місяць потрібно 8-10 тисяч гривень на комбікорм. Але основа їхнього раціону - зерно. Щодня дорослий страус з'їдає 2 кілограми.

До старту бізнесу розведення страусів, доведеться також побудувати стайні і вольєри. 10 тисяч доларів потрібно мінімум на таку стайню. Власники ж діляться, що для того, щоб утримати страусину ферму такого масштабу, потрібно 500 доларів на місяць.

Купівля самих страусів теж задоволення не з дешевих. Страусина сім'я — самець і 2-3 самки — може вартувати 2-3 тисяч доларів.

Одразу буде можливість заробляти, бо племінна птиця одразу буде нести яйце. Ці яєчка - золоті: важать до двох кілограмів. Вартість - 300 гривень. За місяць Сергій збирає від 30 до 50 штук.

Одна самка несе в середньому два яєчка в тиждень І можна не переживати, що розіб’ється (адже порожнє яйце - ще один метод заробити гроші). До слова, не кожне яйце столове. Запліднені - поселяють в інкубатор, і згодом з цього виростає 3-метровий велетень. Через 42-43 дні може вилупитися страусятко.

Зовсім крихіток на фермі поки немає, але є підлітки, яким по півроку. Ростуть дуже швидко, приблизно сантиметр в день. Власники переконують, що вони цілком безпечні.

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Туристи сюди навідуються зазвичай лише на вихідних, але приносять для власників чверть прибутку. Вхід на ферму 70 гривень — і можна легко робити селфі з її мешканцями. Відвідувачів могло би бути більше, але сюди спробуй ще доїхати. Село Ловаги - край цивілізації. Страусів тут більше, ніж людей.

Але цей бізнес, безумовно, має свою привабливість. Її Сергій розгледів у 2018 році, тоді й придбав перших страусів.

"Я квартирний. ніколи не було уявлення про якесь сільське господарство. Відреставрував стару дідівську хату і ... позбавив дружину відпусток. Ферма це не так, як на звичайній роботі, що ти захотів і не вийшов чи взяв вихідний за свій рахунок. Страуси потребують уваги, за ними потрібно дивитися", - розповідає подружжя-власники.

Зрештою окупність такої справи доволі швидка. Досвід Сергія демонструє — вистачить трьох років. Головне — не ховати голови в пісок.

Спецпроєкт "Секрет ферми": як безпечно утримувати найбільших у світі птахів – страусів

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