Спецслужби РФ готують теракти на території Росії: "АТЕШ" повідомляє деталі

Метою провокацій є звинувачення Сил оборони України в організації та проведенні терактів на території Росії.

Спецслужби РФ можуть готувати провокації найближчим часом.

Про це повідомляє партизанський рух "АТЕШ" у Telegram.

Метою провокацій є звинувачення Сил оборони України в організації та проведенні терактів на території Росії.

"Також, за нашою інформацією, планується проведення антитерористичних заходів, під час яких можуть бути затримані мусульмани, у яких, можливо, будуть виявлені саморобні вибухові пристрої", – йдеться у повідомленні.

"АТЕШ" закликає утриматися від відвідування людних місць найближчим часом.

Нагадаємо, українці мають бути готовими: з нагоди великодніх свят Росія планує нові провокації проти України та її громадян. У РНБО зробили важливе попередження.

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