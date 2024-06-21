Спека, але місцями дощі та грози: прогноз погоди на вихідні, 22-23 червня

У суботу та неділю, 22 та 23 червня, у більшості регіонах України переважатимуть локальні дощі з грозами. Температура повітря підійметься до +33 °С

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Суха погода, без опадів, передбачається у південній частині України. Натомість на Вінниччині, Житомирщині та Карпатах можливі сильні зливи.

"У неділю локальні дощі з грозами ймовірні повсюди (окрім півдня та Луганщини)", - написала Діденко.

За її словами, температура повітря в Україні протягом вихідних в денні години очікується в межах +25...+30 °С, на півдні та південному заході в суботу, а в неділю на сході +29...+33 °С.

Погода у Києві

У Києві 22 червня опади не передбачаються, а температура повітря триматиметься у межах +28 °С. Уже в неділю очікуються місцями локальні дощі, грози та +25 °С.

Раніше ТСН.ua з'ясув, яка погода чекає нас у червні.

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