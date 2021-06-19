Спека близько +30°, місцями грозові дощі: прогноз погоди на неділю, 20 червня

Схоже, спекотна погода надовго затрималася в Україні.

У неділю, 20 червня, в Україні буде сонячно та спекотно. У деяких регіонах сприятлива погода ще й розбавиться опадами.

Про це йдеться в прогнозі Укргідрометцентру.

Так, за прогнозами синоптиків, стовпчик термометра вдень неділі сягатиме 27-30° тепла, а вночі — 16-18°. Крім цього, вночі у південних, більшості центральних та північних областей, вдень на Правобережжі невеликі, місцями помірні дощі, окремі грози, на решті території країни без опадів.

У Києві у столиці вночі повітря прогріється до 16-18°, а вдень до 28-30°. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. За прогнозом синоптикині Наталії Діденко, від неділі-понеділка до України зайде справжня літня спека - 28-33° і вище. 20 червня, на Зелену неділю, у більшості наших областей градуси будуть височенькими. Дощі на Трійцю пройдуть на Заході, Півдні та подекуди в центральних областях України. У північній частині та на Сході України - без суттєвих опадів, ділиться синоптикиня. У Києві, за прогнозом Наталії Діденко, на Трійцю у столиці очікується суха сонячна погода. Температура повітря передбачається вихідними високою, 26-29°, а східний вітер у Києві буде поривчастим. Фрося розповіла, якою буде погода на вихідні та як насолоджуватися життям

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