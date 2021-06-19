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Спека близько +30°, місцями грозові дощі: прогноз погоди на неділю, 20 червня

Спека близько +30°, місцями грозові дощі: прогноз погоди на неділю, 20 червня

УНІАН

Схоже, спекотна погода надовго затрималася в Україні.

У неділю, 20 червня, в Україні буде сонячно та спекотно. У деяких регіонах сприятлива погода ще й розбавиться опадами.

Про це йдеться в прогнозі Укргідрометцентру.

Так, за прогнозами синоптиків, стовпчик термометра вдень неділі сягатиме 27-30° тепла, а вночі — 16-18°. Крім цього, вночі у південних, більшості центральних та північних областей, вдень на Правобережжі невеликі, місцями помірні дощі, окремі грози, на решті території країни без опадів.