Спека до +30 градусів, але подекуди будуть дощі: прогноз погоди в Україні на 27 червня

Найтепліше буде у південній частині країни.

У вівторок, 27 червня, температура повітря в Україні буде комфортною, протягом дня +20+26 градусів. На північному сході та крайньому заході місцями +18+21.

У південній частині +25 +30 градусів.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Дощі з грозами пройдуть в західних областях, на сході України, (на Донеччині без істотних опадів).Опади ймовірні на Житомирщині та Сумщині, а ось на Київщині та Чернігівщині завтра переважно сухо.

У центральній частині дощі очікуються на Вінниччині та Дніпропетровщині. Полтавщина, Кропивницький з районами, Черкащина - без опадів.

Південна частина опиниться у сухій сонячній погоді. У Києві без опадів, сонячно і +23 градуси.

Раніше стало відоом, що до України суне потужний циклон Lambert – від понеділка, 26 червня, в деяких регіонах можливі рясні дощі з грозами.

Читайте також: