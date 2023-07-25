Спека до 31 градуса та подекуди грози: якою буде погода сьогодні, 25 липня

Вітер в Україні переважно буде шквальним.

У вівторок, 25 липня, в Україні переважатиме тепла, часом до спеки, погода. Температура повітря станвоитиме +26+31 градус, втім, подекуди будуть сильні опади.

Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.

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За її словами, дощі, місцями з грозами, очікуються у західних, північних та подекуди на Вінниччині, Черкащині, Одещині. У Карпатах та навколо Карпат є ймовірність сильних злив. На решті території опадів не очікується.

"Вітер в Україні буде південно-західним, помірним, часом рвучким до 15-20 метрів за секунду. Обережно з капелюхами і білизною на вулиці без прищіпок", - написала синоптикиня.

Погода у Києві на 25 липня

За прогнозом Діденко, у столиці 25-го липня очікується місцями короткочасний дощ та гроза. Температура повітря становитиме +29 градусів.

Тим часом Укргідрометцентр попереджає про небезпечне метеорологічне явище у столиці та області - шквальний вітер та грози.

Мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, гроза. Вітер південний 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі +18+20 градусів, вдень +28+30 градусів.

Якою буде погода в Україні до кінця липня - читайте у новині.

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