Спека до +31°: до України суне аномальне потепління — синоптики назвали точну дату

В Україну повертається справжня літня погода. Вже наступного тижня метеорологи прогнозують суттєве підвищення температури, яка в окремих регіонах перетне позначку +30 градусів.

Згідно з даними метеорологічного сервісу Ventusky, потепління охопить усю територію країни, проте температурні показники будуть нерівномірними.

Найспекотніша погода очікується на Лівобережжі. Там стовпчики термометрів показуватимуть від +28° до +31°. На решті території України також стане помітно тепліше, хоча пікові значення будуть дещо нижчими.

Поступове підвищення температури почнеться вже від понеділка, даруючи українцям можливість нарешті відчути справжній подих літа після мінливої весни. Синоптики радять бути готовими до першої серйозної спеки та подбати про водний баланс.

