Спека до +32 °С: синоптики повідомили, коли в Україні припиняться дощі і зміниться погода

Спека до +32 °С: синоптики повідомили, коли в Україні припиняться дощі і зміниться погода

Погода в Україні у найближчі дні почне змінюватися.

Погода в Україні на початку липня все ще дощова. Але у найближчі дні зливи має змінити спекотна погода. Зміни погодних умов обіцяють українцям від середини поточного тижня.

Про це свідчить прогноз Українського гідрометцентру.

За даними синоптиків, в центральних регіонах дощі припиняться ще 7 липня. Опади прогнозують у середу місцями на Заході, на Півночі, а також у Запорізькій та Донецькій областях.

Сухо і спекотно майже на всій території України буде вже наступного дня, 8 липня. Дощі литимуть тільки у Львівській та Івано-Франківській областях. Температура в середньому в країні сягне позначок до +29 градусів.

Без опадів у всіх областях України буде вже 9 липня. Стовпчики термометрів у четвер в Україні показуватимуть від +27 градусів до аж + 32 градусів.

Нагадаємо, погода на Заході України 4-5 липня буде дощовою. У зв'язку зі зливами рятувальники попереджають людей про очікуваний пiдйом рівня води на водоймах Iвано-Франкiвської області.

Як повідомлялося, народний синоптик Леонід Горбань прогнозує цього року доволі спекотне літо, але з дощами та грозами.

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