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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Спека до +33, а за нею — новий удар стихії: синоптик попередив про зміну погоди в Україні

Дізнайтеся, де саме чекати негоди найближчими днями.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
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Спека до +33, а за нею — новий удар стихії: синоптик попередив про зміну погоди в Україні

© ТСН

До кінця поточного тижня в Україні очікується різка зміна погоди. Стовпчики термометрів поступово повзтимуть угору, і вже на вихідних у більшості регіонів країни пануватиме спекотна погода. Проте сильне потепління супроводжуватиметься небезпечними метеорологічними явищами: періодичними дощами, грозами та подекуди градом.

Про це йдеться у прогнозі синоптика Ігоря Кібальчича.

У четвер, 18 червня, ніч мине без істотних опадів, в окремих районах можливий лише слабкий туман. Однак уже вдень ситуація зміниться: у західних, північних областях, а також на крайньому сході країни пройдуть дощі з грозами. Синоптики попереджають про можливий град та шквалистий вітер зі швидкістю до 20 м/с.

Температура повітря вночі становитиме +12…+17 °С. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до +22…+27 °С, а на півдні України та в Криму місцями повітря прогріється до +30 °С.

Де чекати негоди 19 червня

У п’ятницю, 19 червня, вночі опадів слід чекати мешканцям північних та північно-східних областей. У денні години невеликі дощі охоплять більшу частину території України, за винятком південних регіонів. Місцями фіксуватимуться грози та дрібний град.

Вітер у цей день буде помірним, 5–10 м/с. Нічна температура коливатиметься в межах +12…+18 °С, вдень очікується +23…+28 °С. Водночас у південних та західних областях почнеться сильне прогрівання — там розігріє до +27…+32 °С.

Пік літньої спеки та зливи 20 червня

Субота, 20 червня, принесе короткочасні дощі вночі у південно-східну частину країни. Вдень потужні грозові зливи накриють Лівобережжя України. У цих регіонах місцями прогнозується град та небезпечні шквали зі швидкістю 17–22 м/с.

Показники температури вночі становитимуть +12…+17 °С, вдень триматиметься на рівні +23…+28 °С. Натомість у південних та західних областях погода стане по-справжньому спекотною: стовпчики термометрів підскочать до +28…+33 °С.

Похолодання на сході: погода 21 червня

Наприкінці тижня, у неділю, 21 червня, на більшій частині території України встановиться мінлива хмарність, а опади повністю припиняться. Винятком стане лише східна частина країни — там пройдуть грозові дощі, які вдень місцями будуть значними.

Вітер очікується зі швидкістю 5–12 м/с. Температура повітря вночі опуститься до +10…+16 °С, вдень на більшості територій буде комфортно — +23…+28 °С. Водночас у східних областях відбудеться відчутне зниження температури до +18…+23 °С.

Погода в Україні — останні новини

Нагадаємо, червень в Україні проходить під впливом прохолодної нестійкої повітряної маси, яку з північного заходу приносить глибокий циклон SABINA. Від п’ятниці в різних регіонах країни спостерігаються зливові дощі та грози.

До слова, на Європу насувається екстремальна спека. В Італії та Іспанії температура повітря вже сягає +36–+37°C, а в Польщі після тривалого похолодання очікується до +43°C. Синоптики попереджають, що сильна спека охопить значну територію і триватиме довго, особливо між 19 і 22 червня.

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Дата публікації
Кількість переглядів
205
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