Спека до 33° та грозові дощі: прогноз погоди в Україні на тиждень, 30 травня-5 червня

Спека до 33° та грозові дощі: прогноз погоди в Україні на тиждень, 30 травня-5 червня

Тиждень, 30 травня-5 червня, в Україні буде дощовим, але теплим.

На півдні та сході вдень погода буде навіть спекотною.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, за прогнозами синоптиків, 30 травня в країні ітимуть короткочасні дощі, грози, у східних та південно-східних областях без опадів. Температура вдень 22-27°, у східних, південно-східних областях 26-31°, у західних та північних областях 18-23°. Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с.

31 травня у західній, вночі і в північно-східній, вдень і у східній та південно-східній частині, 1 червня вдень на крайньому заході країни місцями очікуються короткочасні дощі, грози, на решті території без опадів. Температура вночі 9-15°, у західній частині 31 травня 6-11°, на південному сході країни 14-19°, вдень 21-27°, у південній та східній частині 27-33°.

2 червня буде без опадів, 3-4 червня у західних, північних, Вінницькій областях, 5 червня в Україні, крім сходу та південного сходу, ітимуть короткочасні дощі, грози. Температура 2-4 червня вночі 10-16°, вдень 24-29°, на півдні країни та Закарпатті до 32°, у північно-східних областях 21-26°, 5 червня вночі 13-19°, вдень 27-32°, у західних областях 24-29°.

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У Києві 30 травня також очікуються короткочасні дощі, грози, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вдень 21-23°. 31 травня-1 червня у столиці буде без опадів. Температура вночі 12-14°, вдень 23-25°. 2 червня та у неділю, 5 червня, у Києві дощитиме, 3 та 4 червня буде сухо. Температура 2-4 червня вночі 12-14°, вдень 23-24°, 5 червня у столиці трохи посвіжішає - вдень до 19°.

Нагадаємо, раніше кліматологиня Світлана Бойченко заявила, що погода в Україні влітку 2022 року буде з такими ж перепадами, як було і взимку 2021-го. За її словами, температура влітку може різко падати і підійматися. Це, своєю чергою, спричинить грози та шквальні вітри.

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