Спека, грози і нічна прохолода: синоптикиня розповіла, якою буде погода на вихідних 8-9 червня

Синоптикиня Наталка Діденко поділилася прогнозом погоди на найближчі вихідні, 8-9 червня, а також дала поради щодо економії електроенергії та адаптації до літньої спеки.

Температура повітря в Україні буде спекотною, досягаючи +27...+32 градусів, а на заході та півночі — +23...+28 градусів. Такі показники дозволяють уникнути використання кондиціонерів, адже нічне повітря залишається свіжим.

Про це синоптикиня Наталка Діденко написала у своєму Telegram.

Вона радить проводити час на вулиці або в дворі, а спати з привідкритим вікном, оскільки вночі температура становитиме комфортні +12+19 градусів.

"Якраз є час адаптуватися до майбутньої спеки, привчити організм, згадати старі природні дієві методи охолодження простору і відповідально жити в умовах російської агресії", - зазначає Наталка Діденко.

Щодо опадів, то 8 червня короткочасні грозові дощі пройдуть практично по всій Україні, окрім східних областей. 9 червня опади найбільш ймовірні на заході, а також у Житомирській та Вінницькій областях. На решті території в неділю очікується суха та сонячна погода. При грозах можливі шквали та град.

У Києві в суботу варто взяти парасолю, оскільки висока ймовірність дощу та грози. Температура повітря в столиці досягне +26 градусів. У неділю в Києві буде сухо та сонячно, повітря прогріється до +28+29 градусів.

"Обирайте погоду на свій смак, наминайте полуниці з черешнями, але не забувайте їх ретельно мити, бо літо - пора кишківникових несподіванок, нащо воно вам треба?)", - жартівливо додає синоптикиня.

Наталка Діденко нагадує, що світло зараз є до 21 години, тепла - з надлишком, а фрукти та троянди лише набирають обертів. Вона закликає українців спокійно адаптуватися до літніх умов та відповідально ставитися до економії електроенергії в умовах російської агресії.

Нагадаємо, в "Укренерго" повідомили, що в Україні запрацює додатковий блок на АЕС вночі проти 8 червня. Це ненадовго покращить ситуацію в енергосистемі. Втім, графіки відключень не зникнуть, але стануть м’якші.

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