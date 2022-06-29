Спека, грози та смерчі: синоптики прогнозують погіршення погодних умов в Україні

Спека, грози та смерчі: синоптики прогнозують погіршення погодних умов в Україні

Над Києвом минулої ночі спостерігали унікальне явище - зірницю - відлуння грози.

Спека до +35, грози та навіть смерчі. Синоптики прогнозують погіршення погодних умов. В Україні оголошено 1-й рівень небезпеки.

Сильна спека спостерігатиметься у західних областях України, там очікується максимально +35 градусів. На решті територій - до 30 градусів тепла.

Про це розповідає кореспондент ТСН.ua

А сьогодні, 29 червня, столицею і передмістям пройшовся буревій із грозою. Чимало дерев повалило у Ірпені.

Кореспондент Іван Петричак бачив, які наслідки негоди там нині.

"Ірпінь, завалені дерева. про машини які їздять по затоплених вулицях Ірпеня. Сталося масове падіння сосен. Дерева скрізь падають, посічені снарядами, дерева крупно, і вид на згорілі будинки", - каже журналіст.

Нагадаємо, раніше синоптикиня прогнозувала, що сильна спека в Україні у четвер, 30 червня, послабне.

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