Спека і дощі з грозами: прогноз погоди в Україні на середу, 16 червня

В окремих районах можливі град та шквали.

У середу, 16 червня, в Україні буде мінливо хмарна, але спекотна погода з грозовими дощами.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Так, за прогнозами синоптиків, завтра очікуються короткочасні дощі, місцями грози, у південних і центральних областях подекуди значні дощі, вдень в окремих районах град, шквали 15-20 м/с, лише у більшості західних областей без опадів. Вітер північний, північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 13-18°, у західних областях 9-14°, вдень 23-28°, у південній частині 20-25°.

У Києві 16 червня також місцями ітиме короткочасний дощ. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 16-18°, вдень 26-28°.

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