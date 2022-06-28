Спека і грози, а подекуди град та шквали: прогноз погоди в Україні на середу, 29 червня

Спека і грози, а подекуди град та шквали: прогноз погоди в Україні на середу, 29 червня

У середу, 29 червня, в Україні панувати спека, у більшості регіонів вдень через грози, град та шквали оголошено І рівень небезпечності.

Погода буде мінливо хмарною.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, за прогнозами синоптиків, 29 червня вночі в країні буде без опадів, вдень в Україні, крім західних та східних областей, очікується короткочасний дощ, гроза, у північних та центральних областях в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 16-21°, в Карпатах 10-15°, вдень 28-33°, на заході країни до 36°.

Вдень 29 червня в Україні, крім західних та східних областей через грози, у північних та центральних областях в окремих районах через град та шквали оголошено І рівень небезпечності, жовтий. 29-30 червня у південних, західних, Вінницькій, 29 червня і у більшості північних, Дніпропетровській та Донецькій областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

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У Києві 29 червня вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі близько 20°, вдень 29-31°. Вдень 29 червня у столиці через грози, в окремих районах області через град та шквали також оголошено І рівень небезпечності, жовтий. 29 червня у м.Києві та більшості районів області надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Нагадаємо, раніше кліматологиня Світлана Бойченко заявила, що погода в Україні влітку 2022 року буде з такими ж перепадами, як було і взимку 2021-го. За її словами, температура влітку може різко падати і підійматися. Це, своєю чергою, спричинить грози та шквальні вітри.

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