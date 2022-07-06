Спека і грозові дощі: прогноз погоди в Україні на середу, 6 липня

У середу, 6 липня, в Україні у більшості областей буде ще спекотно, проте на заході вже посвіжішає.
Погода буде мінливо хмарною.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Так, за прогнозами синоптиків, 6 липня у західних, вдень і в більшості північних та Вінницькій областях очікується помірний, місцями значний дощ, гроза, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с, на решті території без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вдень 29-34°, у західних областях зниження температури до 20-25°.
6 липня у західних, вдень і в більшості північних та Вінницькій областях через грози, в окремих районах значний дощ, град та шквали оголошено І рівень небезпечності, жовтий. 6 липня в Україні, крім Закарпатської, Волинської, Івано-Франківської, Чернівецької, Черкаської, Миколаївської областей та Криму переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
У Києві сьогодні вдень ітиме короткочасний дощ, гроза. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вдень 31-33°.
Нагадаємо, раніше кліматологиня Світлана Бойченко заявила, що погода в Україні влітку 2022 року буде з такими ж перепадами, як було і взимку 2021-го. За її словами, температура влітку може різко падати і підійматися. Це, своєю чергою, спричинить грози та шквальні вітри.
Читайте також:
- Гороскоп кохання на липень 2022 року
- Відпустка в умовах війни 2022: де планують та можуть відпочивати українці цього року
- Догляд за волоссям влітку: на відпочинку і в мегаполісі