Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Спека і грозові дощі: прогноз погоди в Україні на середу, 6 липня

Дата публікації
Перегляди
2223
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Спека і грозові дощі: прогноз погоди в Україні на середу, 6 липня

Фото: Pexels

У середу, 6 липня, в Україні у більшості областей буде ще спекотно, проте на заході вже посвіжішає.

Погода буде мінливо хмарною.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, за прогнозами синоптиків, 6 липня у західних, вдень і в більшості північних та Вінницькій областях очікується помірний, місцями значний дощ, гроза, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с, на решті території без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вдень 29-34°, у західних областях зниження температури до 20-25°.

6 липня у західних, вдень і в більшості північних та Вінницькій областях через грози, в окремих районах значний дощ, град та шквали оголошено І рівень небезпечності, жовтий. 6 липня в Україні, крім Закарпатської, Волинської, Івано-Франківської, Чернівецької, Черкаської, Миколаївської областей та Криму переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

У Києві сьогодні вдень ітиме короткочасний дощ, гроза. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вдень 31-33°. 

Нагадаємо, раніше кліматологиня Світлана Бойченко заявила, що погода в Україні влітку 2022 року буде з такими ж перепадами, як було і взимку 2021-го. За її словами, температура влітку може різко падати і підійматися. Це, своєю чергою, спричинить грози та шквальні вітри. 

Читайте також:

Лаванда, шавлія і полин: яка користь від рослини-компанйонів – Сніданок на дачі

Лаванда, шавлія і полин: яка користь від рослини-компанйонів – Сніданок на дачі
Дата публікації
Перегляди
2223
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація