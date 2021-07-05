Спека і грозові дощі зі шквалами: прогноз погоди в Україні на вівторок, 6 липня

Спека і грозові дощі зі шквалами: прогноз погоди в Україні на вівторок, 6 липня

Попри опади буде доволі спекотно.

Грозові дощі та шквали атакуватимуть Україну у вівторок, 6 липня.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Так, за прогнозами синоптиків, завтра у північних та західних областях невеликий короткочасний дощ, окремі грози, на решті території помірні грозові дощі, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с, у південних, вдень і у східних областях місцями значні дощі. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 15-20°, вдень 25-30°.

У Києві 6 липня ітиме невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 17-19°, вдень 27-29°.

Нагадаємо, що народний синоптик Леонід Горбань прогнозує цього року доволі спекотне літо, але з дощами та грозами.

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