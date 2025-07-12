Спека і грози: чого очікувати від погоди в неділю, 13 липня

Спека у Україні триватиме, але місцями пройдуть дощі та грози

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У неділю, 13 липня, в Україні прогнозується хмарна з проясненнями погода. Температура повітря коливатиметься переважно від +24°С до +29°С, проте у східних областях стовпчики термометрів сягнуть позначки +38°С. Місцями можливі дощі та грози.

Про це повідомив Укргідрометцентр.

У західних областях у неділю, 13 липня, переважно утримається ясна погода, однак в Ужгороді синоптики прогнозують грозу. Нічна температура повітря становитиме від +12°С до +13°С, денна — до +28°С.

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У північних областях очікується мінлива хмарність, без істотних опадів. Нічна температура повітря буде в межах +15°С, денна прогріється до +29°С. Зокрема, у Київській області також прогнозується мінлива хмарність, без опадів, з максимальною температурою повітря до +29°С.

У центральних областях також переважатиме ясне небо та спекотний день, без опадів. Нічна температура повітря коливатиметься від +15°С до +16°С, денна — до +32°С.

На півдні України переважно ясно, проте у Криму синоптики попереджають про можливий дощ з грозою. Нічна температура повітря очікується від +20°С, денна — до +36°С.

У східних областях прогнозується хмарна з проясненнями погода, але при цьому збережеться значна спека. Нічні температури коливатимуться від +23°С, а денні можуть сягати до +38°С. За прогнозами, у Дніпрі може пройти гроза, тоді як у решті східних областей опадів не очікується.

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Нагадаємо, синоптики оновили прогноз погоди на суботу, 12 липня. У західних областях України очікується спека до +35. На решті території можливі дощі.