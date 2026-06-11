Енергетики / © Associated Press

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На тлі російський атак по енергосистемі експерти попереджають, що Україна може зіткнутися з дефіцитом електроенергії та відключеннями споживачів у літні місяці. Наслідки російських ударів по енергетичній інфраструктурі продовжать створювати серйозні ризики.

Про це повідомило інформаційне агенство Reuters.

Україна, енергетична система якої постійно зазнає російських атак, може зіткнутися з дефіцитом електроенергії та відключеннями споживачів у літній період навіть за умов імпорту електроенергії та високої генерації сонячних електростанцій. Такий прогноз оприлюднив аналітичний центр DiXi Group.

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За помірних температур і за відсутності нових пошкоджень енергетичної інфраструктури дефіцит електроенергії в години пікового споживання може становити близько 0,7 ГВт. Водночас у разі істотного підвищення температури повітря нестача електроенергії може зрости до 2,4 ГВт.

Додатковим фактором ризику стане проведення планових ремонтів на атомних енергоблоках, які відіграють ключову роль у забезпеченні роботи української енергосистеми.

«Зі зростанням середньодобових температур погодинні відключення електроенергії стануть неминучими, а дефіцит може виникати навіть у нічний час, коли споживання зазвичай є найнижчим», — йдеться у прогнозі аналітичного центру.

Експерти також розглянули більш негативний сценарій. Якщо спекотна погода поєднається з новими пошкодженнями енергетичних об’єктів, дефіцит може досягти 6,2 ГВт за загального попиту на рівні 15,8 ГВт. У такому випадку нестача електроенергії становитиме приблизно 40% від загального обсягу споживання.

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Нагадаємо, у Києві планують запустити «теплові швидкі» — мобільні котельні для аварійного відновлення тепла під час атак. Якщо всі елементи запрацюють, місто зможе проходити опалювальний сезон навіть за умов серйозних пошкоджень енергетики — за принципом: світла може не бути, але тепло залишиться.

Попри масштабні плани уряду з відновлення енергосистеми, експерти попереджають про критичну нестачу кадрів та загрозу «комунальної вирви» для столиці вже наступної зими.

Експерти попереджають, що масштабні російські обстріли енергетичної інфраструктури роблять великі міста головними мішенями. Найвразливішими залишаються Київ, Одеса, Дніпро та Харків. Ці мегаполіси найбільше залежать від централізованих ТЕЦ та протяжних мереж, тому удари по них викликають каскадні відключення електрики, централізованого опалення та води.

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