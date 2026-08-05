Спека нарешті відступить: Діденко назвала точну дату похолодання в Україні

Спека в Україні (ілюстративне фото) / © Credits

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В Україні після 6 серпня почне поступово слабшати сильна спека. Спочатку свіжіше повітря надійде у західні області, а до 9 серпня зниження температури охопить і південь країни.

Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.

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За її прогнозом, 6 серпня стане останнім днем надзвичайно високих температур у більшості регіонів. Наприкінці дня локальні дощі можливі на заході, півночі та у Вінницькій області.

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Із 7 серпня спека почне спадати у західних областях, де температура становитиме від +24 до +29 градусів. На решті території країни ще очікується від +30 до +39 градусів.

Уже 8 серпня похолодання пошириться на більшість областей, а 9 серпня спека відступить і з південних регіонів.

Погода у Києві

У столиці 6 серпня прогнозують сильну спеку — від +37 до +39 градусів. Упродовж більшої частини дня опадів не очікується, однак увечері можливий дощ.

7 серпня у Києві ще буде спекотно, проте очікуються грозові дощі, місцями сильні зливи та шквали. Через різку зміну погоди метеозалежні люди можуть відчути погіршення самопочуття.

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Відчутне похолодання у столиці прогнозують 8 серпня. Температура знизиться до +25…+27 градусів.

Діденко також зазначила, що під час сильної спеки можуть виникати локальні опади, які складно спрогнозувати заздалегідь. Це пов’язано з інтенсивним випаровуванням і накопиченням вологи в атмосфері.

За словами синоптикині, дощі та вітер особливо важливі після масштабних пожеж, зокрема спричинених російськими обстрілами, оскільки вони сприяють очищенню повітря.

Зазначимо, що в Україні через спеку оголосили надзвичайну пожежну небезпеку, а Європу охопила 40-градусна жарінь та обміління річок. Через спеку в Україні в усіх областях, крім Харківської та Запорізької, оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

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