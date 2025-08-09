- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 170
- Час на прочитання
- 1 хв
Спека не думає відступати: де 9 серпня пригріє до +33°
Зокрема, жителів Києва та області очікує типова серпнева погода.
У суботу, 9 серпня, майже по всій території України буде сухо і навіть спекотно. Очікується мінлива хмарність без опадів.
Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
Вдень на більшій частині території країни стовпчики термометрів покажуть 23-28°. На Закарпатті та у південній частині країни повітря прогріється до 28-33°.
Погода в Києві
На території Київщини та в столиці буде мінлива хмарність. Хоч вночі дощило, але вдень - без опадів. У Київській області температура повітря вдень становитиме 23-28° тепла, а в Києві - 25-27°.
Нагадаємо, синоптик Ігор Кібальчич повідомив, що на Україну знову суне спека. У суботу та в неділю погодні умови визначатиме антициклон Ines.
"Очікується стійка та відносно спокійна погода з комфортними температурними показниками та слабким вітром, а також підвищеним атмосферним тиском. Спека почне поступово посилюватись лише на крайньому півдні України та на Закарпатті, куди надходитиме спекотне повітря з країн південної Європи", — розповів синоптик.